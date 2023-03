Spezia-Inter, fondamentale prima del Porto: vincere aiuta a vincere!

L’Inter, venerdì 10 marzo, scenderà in campo per affrontare lo Spezia in Serie A: un (altro) match che non dev’essere sbagliato. Anche perché subito dopo tornerà la Champions League e i nerazzurri dovranno spostarsi in Portogallo per affrontare il Porto. Simone Inzaghi al lavoro con i suoi per non commettere passi falsi.

SPEZIA − L’Inter, dopo aver vinto 2-0 a San Siro contro il Lecce (vedi articolo), se la vedrà venerdì 10 marzo contro lo Spezia in Serie A. L’obiettivo è principalmente uno: dopo la vittoria, serve continuare a vincere. E ad ottenere punti importanti per la classifica. Anche e soprattutto perché finora troppi ne sono stati persi contro squadre che non dovevano evidentemente essere sottovalutate. Per la 26a giornata quindi i nerazzurri se la vedranno con lo Spezia affidato a Leonardo Semplici. Il club ligure ha una salvezza da continuare a rincorrere e l’Inter non deve perciò farsi sorprendere da una voglia più forte da parte degli avversari. Vincere aiuta a vincere e, visto che martedì ci sarà la sfida contro il Porto, questo motto deve diventare martellante.

Spezia-Inter, un (altro) match da non sbagliare anche in vista del Porto

PORTO − Prima c’è lo Spezia, dopo arriverà anche la trasferta contro il Porto per la gara di ritorno di Champions League. L’Inter è al momento in vantaggio sul club portoghese grazie al gol segnato da Romelu Lukaku a San Siro. Ma questo non deve far abbassare la guardia. Anzi. Gli avversari insieme formano una squadra ostica e in casa loro sarà tutto ancora più difficile. Motivo questo per cui, se il gruppo di Simone Inzaghi riuscirà a vincere e a ottenere punti fondamentali contro lo Spezia, l’umore potrà essere un’arma in più contro il Porto. Evitare gli ennesimi alti e bassi di questa stagione deve diventare un imperativo e, ora come ora, l’Inter ha un’ulteriore possibilità per fare questo passo ancora non arrivato in questa stagione di Serie A.

