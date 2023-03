Laporta sul mercato: «Qualcuno dovrà partire!». Inter segue Kessié

Il presidente del Barcellona, Laporta, parla delle possibili mosse di mercato del club blaugrana. Sul taccuino ci sono diverse idee per puntellare la rosa di Xavi, ma l’imperativo è cedere. Anche Kessié tra i partenti? Il centrocampista è nel mirino dell’Inter. Di seguito il suo intervento a Mundo Deportivo

SITUAZIONE ECONOMICA – Il Barcellona per acquistare è costretto a cedere qualcuno, parola di Joan Laporta. Il presidente blaugrana spiega: «Abbiamo superato il monte stipendi e questo rende tutto molto difficile, ma quando sento che non possiamo acquistare… Il Barcellona dovrà sicuramente prendere un esterno e anche un difensore centrale purché ci sia qualche buona occasione. Sicuramente ci sarà un attaccante, ma qualcuno dovrà uscire. Noi mediamente stiamo facendo bene e abbiamo anche un settore giovanile con giocatori che arriveranno in prima squadra, anche Xavi vuole promuovere i giovani. Un attaccante in più, sì ci starebbe ma economicamente non abbiamo risorse illimitate. Dobbiamo essere prudenti». Tra i partenti potrebbe esserci anche Franck Kessié, seguito dall’Inter.

