Lautaro Martinez, l’Inter ha il suo nuovo leader: esultanza non banale con Dumfries

Lautaro Martinez sempre più trascinatore dentro il campo, e leader fuori. Contro il Lecce non solo ha segnato, ma l’esultanza non è stata banale nei confronti del compagno di squadra Denzel Dumfries, fino a quel momento insufficiente in campo ma importante con l’assist per il 2-0 finale.

NUOVO LEADER – Lautaro Martinez contro il Lecce è tornato a segnare dopo la brutta parentesi di Bologna con la sconfitta della squadra. L’argentino con la fascia al braccio non solo ha trascinato la squadra alla vittoria ancora una volta in questa stagione, ma ha mostrato grande carattere e leadership in campo soprattutto con l’esultanza dopo il gol del 2-0. Esultanza non banale, perché Lautaro Martinez come prima reazione ha cercato il suo compagno di squadra Denzel Dumfries per ringraziarlo dell’assist. Non è finita qui perché l’ha indicato davanti a tutto lo stadio, come a dire «questo gol è tuo», poi l’ha abbracciato per incitarlo in un momento difficile, nato dai mugugni del pubblico e da un primo tempo senza dubbio insufficiente da parte dell’olandese.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale