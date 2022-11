Correa, non ci sono offerte per l’Inter: allarme cessioni per la dirigenza!

La classifica di Serie A dell’Inter non è delle migliori. Per tale motivo la dirigenza vuole cominciare a lavorare sul mercato, ma la situazione della proprietà non aiuta. Senza cessioni non arriva nessuno. E uno dei sacrificabili, Correa, non attira squadre.

DELUSIONE – Una delle più grandi delusioni delle ultime stagioni dell’Inter è proprio Joaquin Correa. Arrivato lo scorso anno per volontà di Simone Inzaghi, il tucu non ha mai contraccambiato la fiducia del suo vecchio allenatore della Lazio. La classifica dell’Inter in Serie A non è decisamente positiva: quinto posto con 30 punti a -11 dalla capolista, il Napoli, che sarà proprio la prossima avversaria in campionato il 4 gennaio. La situazione di campo non ha convinto la dirigenza in questa prima parte di stagione e per tale motivo si stava pensando di cominciare a fare le prime mosse sul mercato. Le difficoltà arrivano proprio qui: senza cessioni non arrivano acquisti.

Correa, dove sei finito?

INFORTUNIO – Il rischio per l’Inter ora è di perdere completamente il suo giocatore a livello mentale. Correa non ha potuto partecipare al Mondiale nonostante la convocazione a causa di un problema al ginocchio. La notizia più brutta che poteva arrivare ha colpito proprio il numero 11 nerazzurro. Correa ha solamente bisogno di riposo e partirà in ritiro con i suoi compagni di club, ma cosa potrà dare nella seconda parte di stagione?

RENDIMENTO – I dati adesso dicono 3 gol e 1 assist in 13 partite. Troppo poco per il minutaggio che ha avuto. Spesso Inzaghi ha utilizzato Correa da subentrante, ma i risultati non sono stati eccelsi. Risulta spesso fuori dal cuore del gioco quando non parte dal primo minuto e sembra soffrire costantemente la concorrenza. Con il probabile rientro di Romelu Lukaku le cose si complicano per lui, la soluzione perfetta potrebbe essere la cessione? Sì, ma l’investimento di 31 milioni dell’Inter richiede un ricavo che sia almeno vicino al costo del cartellino (vedi articolo).