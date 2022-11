Inter a Malta, le autorità soddisfatte: «Grande vetrina per il nostro Paese»

Mentre sono in corso i Mondiali in Qatar, l’Inter proseguirà la sua preparazione in vista della ripresa del campionato. Con anche un mini-ritiro a Malta, dove i nerazzurri affronteranno un’amichevole contro la squadra locale dei Gzira United e il Red Bull Salisburgo. Carlo Micallef, CEO dell’ente turistico maltese, ha commentato la notizia con soddisfazione, come riporta il Times of Malta.

SODDISFATTI – Nel corso di una conferenza stampa, il CEO dell’ente turistico maltese (MTA) Carlo Micallef ha commentato con soddisfazione la visita dell’Inter. Queste le sue parole sul mini-ritiro dei nerazzurri a dicembre: «Negli ultimi anni l’ente turistico maltese, sotto la direzione del Ministero per il Turismo, ha investito molto per promuovere la nostra terra attraverso lo sport. È la piattaforma perfetta per la promozione del Paese grazie anche a squadre come l’Inter e il Red Bull Salisburgo che saranno qui a dicembre e che hanno un enorme numero di tifosi in tutto il mondo».