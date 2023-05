Inter, Mondiale Under 20 da visionare: Italia e Argentina in campo!

Il Mondiale Under 20 mette in vetrina tanti talenti interessanti, nonché giocatori già di proprietà dell’Inter. Oggi in campo quelli di Italia e Argentina

VERSO IL FUTURO − Serata ricca di partite con la finalissima di Europa League tra il Siviglia e la Roma di Mourinho, la prima delle tre finali europee con le italiane in pista, ma in tarda serata in campo anche il Mondiale under 20. Oggi la seconda batteria degli ottavi di finale della kermesse mondiale. Inter interessata. Infatti, alle ore 23, scenderanno in campo Argentina contro Nigeria e Inghilterra-Italia. Due gare da visionare con giovani nerazzurri protagonisti, nonché con qualche baby interessante che può far gola in vista dell’estate ormai prossima. Nella Nazionale argentina, da tenere d’occhio ovviamente le prestazioni del gioiellino Valentin Carboni, già protagonista durante la fase a gironi con un gol, ma anche il giovane Infantino. Il ragazzo del Rosario Central è stato accostato all’Inter dall’esperto di calcio argentino, Manuel Arandilla (vedi articolo). Un mancino di appena 20 anni di cui si parla già un gran bene.

CASA NOSTRA − Non mancano nemmeno i giovani talenti tra le fila della Nazionale di Carmine Nunziata. Questa sera l’Italia Under giocherà contro i pari età dell’Inghilterra, sfida molto affascinante. Tre i giocatori di proprietà dell’Inter protagonisti: Lorenzo Zanotti, Salvatore Pio Esposito e Alessandro Fontanarosa. Il terzino, già nel giro della Prima Squadra, è stato uno dei migliori durante la prima fase di Mondiale. Dai talenti già nerazzurri, a quelli in orbita Inter. Tra questi l’empolese Tommaso Baldanzi. Il funambolico centrocampista di Paolo Zanetti ha già fatto male all’Inter in campionato, segnando il gol decisivo nello 0-1 dell’Empoli a fine gennaio. Fari puntati anche su Cesare Casadei, che ha vestito il nerazzurro fino alla scorsa stagione per poi passare al Chelsea. Oggi è in prestito al Reading. Il talentuoso centrocampista offensivo ha trascinato l’Italia fino agli ottavi. L’Inter tifa, ma al contempo spera di non rimpiangerlo tanto negli anni successivi.