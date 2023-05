Inter, non unica big in tournée in Giappone: tutte le squadre

Come annunciato ieri (vedi QUI), l’Inter in estate andrà in tournée in Giappone. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarà l’unica big presente.

IN GIAPPONE – Niente USA, ma Giappone nell’estate nerazzurra. L’Inter, infatti, ha annunciato ieri il suo “Japan Tour”, per la parte finale del mese di luglio. Ancora non c’è un programma per quella tappa della preparazione, ma sono già da mettere in conto amichevoli prestigiose. A Tokyo, infatti, saranno presenti anche Bayern Monaco, Atletico Madrid e, soprattutto, Manchester City.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno