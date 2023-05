Graziani: «Il risultato di Istanbul deciderà il mercato dell’Inter»

Ciccio Graziani, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva ha detto la sua sui possibili scenari futuri del marcato dell’Inter in relazione alla finale di Istanbul.

RISULTATO DECISIVO − Ciccio Graziani ha espresso un suo parere in merito al prossimo mercato dell’Inter in relazione alla finale di Istanbul: «Intanto non sappiamo le potenzialità finanziarie da dover spendere per un attaccante di livello. Non sappiamo come andrà a finire la finale di Champions League e tutti ci auguriamo che la coppa possa tornare in Italia. Però da quella partita sicuramente verranno fuori le strategie future. Credo che assicurandosi già di fatto la Champions dell’anno prossimo all”Inter hanno tirato su un gran sospiro di sollievo. I risultati ora sono importanti rispetto a due mesi fa dove avevamo, e anche io in certi momenti, messo in discussione alcune scelte di Simone Inzaghi. Invece oggi possiamo parlare di una realtà diversa nella quale sono arrivati risultati, trofei e soddisfazioni. Adesso ci aspettiamo la ciliegina sulla torta. Su Lukaku non so se lo terranno. Rinnoveranno con Dzeko? Chi lo sa? Correa andrà via e andranno alla ricerca di un attaccante giovane da fare crescere. Io credo che attraverso l’esito della finale, dal giorno successivo inizieremo a capire quelle che possono essere le strategie dell’Inter».