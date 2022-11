Inter, Marocco-Croazia botta di nostalgia: che duello tra ex

Domani mattina alle 11 italiane andrà in scena Marocco-Croazia, sfida di esordio per entrambe le squadre ai Mondiali in Qatar. Non solo Marcelo Brozovic per l’Inter, ma anche un duello tutto ex nerazzurro sulla fascia.

DUELLO NOSTALGICO – Da compagni di squadra e campioni d’Italia con l’Inter, al duello sulla fascia in Marocco-Croazia. Domani Achraf Hakimi proverà infatti a difendere la fascia destra della sua nazionale dagli assalti di Ivan Perisic, ala sinistra della rappresentativa guidata da Zlatko Dalic. Un duello tra ex che sicuramente darà una grossa botta di nostalgia ai tifosi interisti sintonizzati. Ma sarà anche una sfida appassionante tra due giocatori di altissimo livello che hanno a loro modo – chi più e chi meno – fatto la storia all’Inter.