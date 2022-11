Brozovic, il CT Dalic conferma: «Tutti in forma e pronti per l’esordio»

Si avvicina l’esordio della Croazia di Marcelo Brozovic ai Mondiali in Qatar, domani mattina alle 11 (ore italiane) contro il Marocco. In conferenza stampa il Commissario Tecnico Zlatko Dalic ha confermato lo stato di forma dei suoi giocatori, compreso il centrocampista dell’Inter.

IN FORMA – Marcelo Brozovic in forma e pronto a esordire ai Mondiali nella sfida tra Croazia e Marocco. A confermarlo il CT Zlatko Dalic, con le sue parole in conferenza stampa sullo stato dei suoi giocatori: «Abbiamo sfruttato questo poco tempo a disposizione per adattarci a queste condizioni e sono completamente soddisfatto di quanto fatto. I ragazzi si sono preparati al massimo e sono pronti per la partita. Ci sono stati dei dubbi, ma li abbiamo risolti. Abbiamo scelto la miglior squadra possibile in termini di velocità, agilità, energia ed esperienza. I ragazzi saranno al livello richiesto. Non vediamo l’ora che arrivi la partita».