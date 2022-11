Barzaghi: «L’Inter funziona anche senza Brozovic. Merito a Inzaghi e…»

L’Inter, nel momento più difficile della stagione, perde il suo regista Brozovic. Inzaghi reinventa il centrocampo e trova il modo per farlo funzionare. Barzaghi, nel servizio per Sky Sport 24, racconta i numeri dei centrocampisti nerazzurri e il loro apporto alla squadra.

LA TERRA DI MEZZO – Matteo Barzaghi racconta le ultime settimane del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il giornalista dice: «Il centrocampo è stato, forse, il reparto più regolare della prima parte di stagione dell’Inter. Nonostante la lunga assenza di Marcelo Brozovic (vedi articolo), la terra di mezzo ha dato buone risposte. Sicuramente meglio della difesa troppo fragile e dell’attacco troppo incerottato. Merito dei giocatori ma anche di Inzaghi che, dopo l’infortunio di Marcelo, ha saputo trovare nuovi equilibri e gol preziosi. È dai tempi di Luciano Spalletti che i centrocampisti centrali dell’Inter non incidono così tanto nel totale dei gol segnati in campionato. Lo stesso Brozovic un pochino si è visto, dato che ha segnato comunque due reti e, a novembre, è già lanciato verso il suo record di quattro. Quello che ha fatto la differenza nell’Inter, però, è stato Nicolò Barella. Cinque gol in Serie A, uno in UEFA Champions League fondamentale, a cui si aggiungono anche sei assist. Il sardo è l’anima della squadra, nel bene e nel male. Da quando ha cambiato marcia ha trasformato tutto. Se si aggiungono anche Hakan Calhanoglu, pericoloso da mezz’ala e importantissimo da regista, e l’esperienza e la tecnica di Henrikh Mkhitaryan, ecco disegnato il motore interista. Con o senza Brozovic, l’Inter, in mezzo, ha viaggiato veloce». Questo il quadro disegnato da Barzaghi sul reparto centrale nerazzurro.