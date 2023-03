Inter, LuLa mai ritrovata in stagione. Un precedente con lo Spezia

L’Inter ha iniziato la stagione come favorita per lo Scudetto. La posizione è stata guadagnata soprattutto grazie al ritorno di Romelu Lukaku, alla possibilità che la coppia con Lautaro Martinez si ricongiungesse. Sono mancati però i risultati.

LU-LA – La coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez non è mai esistita in questa stagione. Il belga e l’argentino non hanno mai ritrovato l’intesa giusta, complici anche i ripetuti infortuni del giocatore di proprietà del Chelsea. Il numero dieci ha dimostrato di trovarsi anche meglio con Edin Dzeko, giocando le migliori partite al suo fianco. È stata l’occasione degli ultimi due Derby, dove el toro ha colpito con due gol. Con Lukaku invece la storia è stata totalmente differente. Le attese create in estate non sono state soddisfatte, l’Inter non si è goduta certamente la coppia che due anni fa ha portato il club a vincere lo Scudetto.

Lu-La, occasione per segnare

GOL – L’ultimo gol in coppia della LuLa è stato precisamente nell’ultima gara contro lo Spezia. Il 20 agosto del 2022, poco prima dell’infortunio del belga, i due hanno confezionato il momentaneo 1-0 nel match di San Siro con i bianconeri. Sponda di petto al volo di Romelu Lukaku, gol di sinistro in controbalzo di Lautaro Martinez. L’azione è stata stupenda, ha ridato infatti la fiducia giusta ai tifosi per l’attacco. Purtroppo questa intesa non si è concretizzata, da gennaio i due hanno avuto poche occasioni e non hanno portato ad un vantaggio importante. Nell’ultima partita giocata dalla coppia l’Inter ha perso contro il Bologna per 1-0, risultando addirittura difficilmente pericolosa. Il precedente con lo Spezia fa ben sperare, questa è la serata perfetta per ritrovare l’intesa e dare un segnale in vista della Champions League (vedi probabili formazioni). Con il Porto è certo il ballottaggio tra Edin Dzeko e il suo compagno belga: la partita di oggi sarà un test che Inzaghi sfrutterà per capire la forma dei suoi calciatori.