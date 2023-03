Spezia-Inter, Semplici con due soluzioni tattiche! La probabile – CdS

Spezia-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico dei bianconeri Semplici ha in mente due possibili schieramenti tattici

DUBBIO – Spezia-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Semplici ha due possibili soluzioni tattiche in mente. La prima è un 4-2-3-1, con Dragowski in porta, difesa con Nikolaou andrà a sinistra, Caldara in mezzo accanto ad Ampadu e Amian a destra. A centrocampo Bourabia e Zurkowski, all’esordio dal primo minuto. In avanti, alle spalle di Nzola prima punta, spazio per Gyasi, Agudelo e Verde. L’alternativa prevede un 3-5-2, con la coppia Nzola-Shomurodov a guidare l’attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Federico Gennarelli