Inter, Lautaro Martinez dipendente? Le ultime uscite mostrano altro

L’Inter nelle ultime uscite ha dimostrato di non essere dipendente da Lautaro Martinez. Un ulteriore segnale di forza e di crescita da parte della squadra.

FORZA DI SQUADRA – Tanto ci si è preoccupati di un’eventuale defezione di Lautaro Martinez, visti i suoi 19 gol in campionato e la sua grandissima utilità nelle vittorie di questa Inter. Preoccupazioni mitigate dalla crescita della squadra e dalla maturità mostrata da tutto il gruppo, come nelle ultime due partite. Contro Juventus e Roma, nel momento più complicato del calendario, i nerazzurri hanno mostrato come, anche con un Lautaro Martinez non brillantissimo, tutto il gruppo sia in grado di fornire il suo contributo per la causa. Oltre agli autogol di Gatti e Angelino, sono arrivate anche le reti di Acerbi, Thuram e soprattutto Bastoni, al suo primo centro in stagione. Un segnale importantissimo, anche in vista del ritorno della Champions League, dove le rotazioni saranno fondamentali. Anche per Lautaro Martinez.