Inter, la classifica completa dei marcatori tra Serie A e Champions League

Di seguito la classifica dei migliori marcatori nerazzurri in questo avvio di stagione. Sono 44 i gol realizzati dall’Inter tra Serie A e UEFA Champions League (1 solo autogol a favore)

INTER, ECCO I MIGLIORI MARCATORI NERAZZURRI TRA CAMPIONATO E COPPA

9 GOL – Edin Dzeko (6 In Serie A, 3 in Champions League)

8 GOL – Lautaro Martinez (7 in Serie A, 1 in Champions League)

6 GOL – Nicolò Barella (5 in Serie A, 1 in Champions League)

3 GOL – Joaquin Correa (3 in Serie A, 0 in Champions League); Federico Dimarco (3 in Serie A, 0 in Champions League); Hakan Calhanoglu ( 2 in Serie A, 1 in Champions League)

2 GOL – Henrikh Mhkitaryan (1 in Serie A, 1 in Champions League); Marcelo Brozovic (2 in Serie A, 0 In Champions League); Denzel Dumfries (1 in Serie A, 1 in Champions League); Robin Gosens (1 in Serie A, 1 in Champions League); Romelu Lukaku (1 in Serie A, 1 in Champions League)

1 GOL – Stefan De Vrij (1 in Serie A, 0 in Champions League)

I gol realizzati da giocatori nerazzurri sono 43. Il 44esimo gol è conteggiato come autorete di Juan Palomino in Atalanta-Inter.