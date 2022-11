Albania-Italia, Mancini esclude un big dell’Inter! La formazione – Sky

Albania-Italia, stasera alle 20.45, avrà quattro giocatori dell’Inter a disposizione (vedi articolo). Mancini, come annuncia Sky Sport, dovrebbe però utilizzarne soltanto due con un’esclusione a sorpresa.

LE SCELTE – Roberto Mancini cambia rispetto alle indiscrezioni per Albania-Italia (vedi articolo). Dovevano essere in tre su quattro dell’Inter titolari stasera a Tirana, invece per Sky Sport scendono a due. L’escluso, che andrà comunque in panchina, è Nicolò Barella: a centrocampo si va verso Sandro Tonali con Marco Verratti nel 3-4-3. Conferma per Federico Dimarco a sinistra e Alessandro Bastoni nella difesa a tre. Il quarto dell’Inter, Francesco Acerbi, non sarà titolare. In attacco Giacomo Raspadori, supportato da Vincenzo Grifo e Nicolò Zaniolo. Nei due giorni di avvicinamento si parlava di ballottaggio con Matteo Politano. Questa la probabile formazione di Mancini per Albania-Italia, secondo Sky Sport: Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo.