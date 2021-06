Inter, Inzaghi esalta il gioco offensivo: Lukaku elemento fondamentale

L’Inter è pronta ad accogliere Simone Inzaghi come suo nuovo allenatore. Negli anni alla Lazio, il tecnico, ha saputo esaltare al meglio il gioco offensivo della squadra. Saprà farlo anche all’Inter? Lukaku fondamentale

GIOCO – Per l’Inter si sta per aprire una nuova era: dopo Conte è il momento di Simone Inzaghi. Il tecnico, nei suoi anni alla Lazio, si è distinto per un calcio rapido ed offensivo in cui venivano esaltate certe caratteristiche di centrocampisti ed attaccanti. Basti pensare al rendimento di Luis Alberto ed Immobile, cresciuti esponenzialmente sotto la guida di Inzaghi. Riuscirà ad imporsi anche all’Inter? Lukaku, in tal senso, sarà fondamentale

FONDAMENTALE – Lukaku è diventato l’uomo simbolo dell’Inter Campione d’Italia. L’attaccante belga è reduce da una stagione strepitosa, culminata con la vittoria dello Scudetto e dell’MVP stagionale in Serie A, frutto dei 24 gol e 11 assist messi a segno. Numeri strepitosi che, con l’avvento di Inzaghi, potrebbero migliorare ulteriormente: per il tecnico piacentino Lukaku è l’elemento su cui si fonda l’Inter del futuro. E, il gioco predicato da Inzaghi, fatto di accelerazioni e ricerca della profondità, sembra cucito addosso alle caratteristiche del bomber nerazzurro. Con l’avvento di Inzaghi, quindi, Lukaku potrebbe “griffare” nuovi record con la maglia dell’Inter.