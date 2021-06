Pellissier non capisce perché l’Inter sia costretta a vendere dopo lo scudetto. Viste le voci, soprattutto per Hakimi, ma anche per Lukaku, l’ex attaccante prova a ipotizzare chi sarebbe il più sacrificabile. Ecco le sue parole da “Sportitalia Mercato”.

STRANEZZA – Sergio Pellissier non è d’accordo con la linea imposta dalla proprietà dell’Inter: «È incredibile come la squadra, che ha vinto un campionato strameritando, debba per forza vendere i giocatori per esigenze di bilancio. Vuol dire che è una cosa assurda, poi se sei obbligato a vendere Achraf Hakimi per rientrare è necessario. Io non venderei mai Romelu Lukaku, quindi se è l’uno o l’altro sceglierei Hakimi».