Inter, contro la Fiorentina un pensiero in meno vista Juventus

In vista della gara contro la Juventus, l’Inter potrà giocare con un pensiero in meno la trasferta sul campo della Fiorentina. Con le ammonizioni già prese da Barella e Calhanoglu, Inzaghi non dovrà infatti preoccuparsi di eventuali diffidati e squalificati per lo scontro diretto di San Siro.

PENSIERO IN MENO – Simone Inzaghi, fra le tante preoccupazioni a cui dovrà pensare per la trasferta di domenica dell’Inter contro la Fiorentina, potrà quantomeno rilassarsi dal punto di vista dei diffidati. Gli unici due, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, hanno già ricevuto la squalifica per somma di cartellini gialli e, al momento, la voce “diffidati” è vuota. Un fattore importantissimo in vista dello scontro diretto contro la Juventus, che permetterà di spendere con più “leggerezza” possibili falli da cartellino giallo contro la Fiorentina. Il tutto, naturalmente, al netto di eventuali espulsioni. A quel punto sì che ci sarebbe qualche grattacapo in più non solo a Firenze, ma anche per Inter-Juventus…