Inter, fidati di Inzaghi. L’ex Lazio sa come si batte la Juventus allo Stadium

L’Inter si avvicina alla partita decisiva contro la Juventus di domenica. Un match che decreterà come finirà la stagione per i nerazzurri. Il treno scudetto passa inevitabilmente da Torino e l’Inter deve salirci su. Il tecnico dei nerazzurri sa come si batte la Juventus.

FIDUCIA – L’Inter vola all’Allianz Stadium con un solo obiettivo: quello di vincere e tenere aperto il discorso scudetto. Perdere significherebbe cancellare ogni probabilità di trionfare di nuovo dopo lo scorso anno ma serve battere i bianconeri. Sarà come una finale per l’Inter dunque e Simone Inzaghi, le finali contro la Juventus, sa come vincerle. Contro i bianconeri il tecnico ex Lazio si è scontrato in totale 16 volte raccogliendo 5 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Tre delle 5 vittorie però hanno portato a Lazio e Inter un trofeo: la Supercoppa italiana. Inoltre una delle vittorie è arrivata proprio allo Stadium con la doppietta di Ciro Immobile a regalare il 2-1 ai biancocelesti. L’Inter deve affidarsi a chi fino a fine gennaio aveva fatto un capolavoro. L’Inter non può fare a meno.