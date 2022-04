Zhang, la permanenza in Italia è un segnale forte. Altro che crisi

L’Inter si avvicina alla super sfida di domenica contro la Juventus. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto fino a fine stagione e Inzaghi si affiderà alla miglior prestazione. In tribuna allo Stadium ci sarà anche Steven Zhang.

SEGNALE – L’Inter non ha altre chance se non quella di vincere domenica all’Allianz Stadium contro la Juventus. Lo scudetto passa da Torino con i nerazzurri che devono in qualsiasi modo uscire da lì con i tre punti. In tribuna ci sarà, ancora, il presidente dell’Inter, Steven Zhang (vedi articolo). La sua presenza a Milano, stando a quanto si riportava nei mesi scorsi, doveva protrarsi fino alla sfida contro il Liverpool del 16 febbraio ma, a distanza di quasi due mesi, è ancora qui in Italia. Una segnale forte sicuramente perché dimostra vicinanza alla squadra e attaccamento alla società nerazzurra. Un segnale che scaccia anche le tanti voci dell’estate scorsa e certifica cometa volontà di Zhang e Suning sia quella di proseguire ancora a lungo con l’Inter.