Inter, anche dopo il Napoli resta confermato un dato importante

Dopo quattordici giornate di campionato, l’Inter continua a mantenere intatta una statistica che mostra tutta la capacità della squadra di leggere i momenti della partita e finire in crescendo. Segno anche di grande maturità e concentrazione.

FINALE IN CRESCENDO – Tra i tanti dati che dimostrano perché l’Inter sia in testa alla classifica, uno mostra tutta la capacità della squadra di Simone Inzaghi di chiudere le gare in crescendo e con la giusta concentrazione. Dopo quattordici gare di Serie A, infatti, quella nerazzurra resta l’unica squadra a non aver mai subito gol nell’ultima fase di gioco, nel dettaglio negli ultimi 15 minuti di gara, ovvero dopo il 75′. Il gol più ‘tardivo’ concesso dall’Inter, infatti, resta quello di Domenico Berardi contro il Sassuolo, al 63′ dell’1-2 che resta fin qui l’unico KO in campionato per i nerazzurri. Un dato a cui probabilmente si tende a non fare caso, ma su cui è giusto puntare l’attenzione. Per analizzare quanto gli uomini di Inzaghi siano in grado di saper leggere i momenti della partita e di mantenere salda la concentrazione fino all’ultimo secondo di gioco.