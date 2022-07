Inter, contro il Monaco tornerà una nota tattica già vista ai tempi di Conte?

L’Inter questa sera alle 20:30 sfida, nello stadio di Ferrara, i francesi del Monaco. Simone Inzaghi avrà bene o male tutti a disposizione e occhio alla nota tattica già vista ai tempi di Antonio Conte.

DOPPIO – L’Inter, in questo calciomercato, ha accolto tra le sue fila il centrocampista dell’Empoli Kristjan Asllani. Il gioiellino arriva a Milano con il compito di vice-Brozovic ma attenzione, quello ammirato nella prima uscita contro il Lugano è un profilo pronto e con qualità da vendere. Ecco perché non è da escludere che, durante la stagione, Simone Inzaghi si metta in testa di schierare assieme sia Brozovic sia Asllani. Una nota tattica questa che si è già vista ai tempi di Antonio Conte quando, al fianco di Brozovic, agiva Eriksen. Un doppio play utilissimo per scombinare i piani di pressing delle squadre avversarie potendo sempre costruire il gioco dal basso senza troppe preoccupazioni. E chissà se questa soluzione, per pochi sprazzi, verrà già proposta questa sera contro il Monaco.