Inter-Monaco, Inzaghi conferma Asllani in mezzo. Due novità dal 1′ – TS

Inter-Monaco andrà in scena questa sera alle 20:30. In campo, dal 1′ dovrebbe rivedersi Asllani pronto a guidare nuovamente il centrocampo: poi due novità dal 1′ rispetto alla sfida contro il Lugano. Le ultime dal Tuttosport

TEST – Terzo test amichevole per l‘Inter che, questa sera, sfiderà il Monaco allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Inzaghi, in vista della sfida, dovrebbe portare con sé tutti i nazionali rientrati ad Appiano Gentile negli ultimi giorni: la sfida contro il Lecce del 13 agosto si avvicina ed è necessario prepararsi al meglio. Nel 3-5-2 disegnato da Inzaghi spazio per Handanovic in porta. In difesa rientra de Vrij, a completare il reparto D’Ambrosio e Darmian con Bastoni che inizialmente partirà dalla panchina. A centrocampo, accanto al confermatissimo Asllani, altra chance per Mkhitaryan con Barella a completare il reparto. Sulle corsie esterne nuova chance per Bellanova a destra, con Gosens a sinistra. In attacco confermatissimi Lukaku e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, D’Ambrosio; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.