Inter, col Sassuolo serve un altro passo avanti: bisogna fare la partita

Dopo Inter-Barcellona per i nerazzurri serve un nuovo passo avanti. Contro il Sassuolo servirà fare una partita diversa, alzando il baricentro.

PRIMO PASSO – La vittoria col Barcellona ha portato una decisa boccata di ossigeno in casa Inter. Al di là dei punti, importanti per credere al passaggio del turno, è stata la prestazione a dare nuove speranze a tutto l’ambiente. In campo si è vista una squadra. Vera, compatta, pronta a lottare insieme seguendo uno spartito ben impostato. Tutto quanto è mancato spesso e volentieri nel resto della stagione. Contro il Sassuolo però servirà un ulteriore passo avanti.

AVVERSARIO DIVERSO – La prestazione col Barcellona è stata rilevante, anzi fondamentale come dimostrazione di spirito di squadra. Ma il nuovo Sassuolo di Dionisi non ha alcuna intenzione di lasciar giocare i nerazzurri nello stesso modo. Non si potrà stare bassi e coperti, perché quello è precisamente ciò che ricercano i padroni di casa. L’Inter sarà chiamata ad alzarsi, tenere il possesso e cercare di attaccare una squadra arroccata, alla caccia di spazi per ripartire. Uno spartito praticamente opposto a quello sfruttato in Champions League.

CAMBIARE INTERPRETAZIONE – Cambiare interpretazione tattica non è affatto banale. Soprattutto quando ci si è appena ritrovati. La stagione dell’Inter però non concede sconti. Né attenuanti visto l’inizio balbettante. Col Sassuolo quindi i nerazzurri dovranno far tesoro della vittoria col Barcellona e usarla come punto di partenza. Per fare un altro passo in avanti collettivo. Tornare a gestire le partite, mostrando consapevolezza, idee e solidità. Un test duro, ma già senza appello.