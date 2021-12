Inter, col Real Madrid problema cambi: dove sono le alternative?

Real Madrid-Inter ha mostrato un problema coi cambi. I subentrati di Inzaghi non hanno portato niente: un limite di rosa evidente.

PROBLEMA CAMBI – In questi primi mesi della sua gestione Inter, per Inzaghi i cambi sono un tema ricorrente. Il tecnico li sfrutta quasi sempre, a volte con un contributo positivo, altre meno. In ogni caso, spesso se ne parla. Contro il Real Madrid ne ha fatti cinque, tutti quelli a disposizione. I subentrati sono stati Dimarco, Vidal, Sanchez, Vecino e Gagliardini. E il loro impatto stavolta ha mostrato un problema generale.

ALTERNATIVE CERCASI – Le cinque sostituzioni col Real non hanno portato praticamente nulla. Né una scossa fisica né tecnica. Mostrando una clamorosa mancanza di alternative. Soprattutto di elementi offensivi, capaci di trovare strappi o giocate individuali per ribaltare una partita che stava andando male. Inzaghi sul palcoscenico più importante si è scontrato coi limiti della sua rosa. Quando il piano A non ha funzionato l’Inter si è trovata nell’impossibilità di mettere in campo un piano B.