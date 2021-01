Inter, col Benevento la difesa di Conte ha annullato gli avversari

Inter-Benevento ha visto una vittoria rotonda degli uomini di Conte. Da sottolineare la prova della difesa che ha totalmente annullato gli avversari.

SQUADRA FRIZZANTE – Il Benevento non è esattamente una macchina da gol. Ma questo non significa che non produca gioco offensivo. Di media gli uomini di Inzaghi fanno registrare 11,8 tiri a gara. La Lazio, per fare un esempio, è a 12,6. Meno di un tiro di differenza. Poi faticano a concretizzare, ma è un altro discorso. A San Siro la difesa dell’Inter ha totalmente annullato gli avversari. Una volta tanto non per modo di dire.

ATTACCO ANNULLATO – Le statistiche della Lega Serie A sono molto chiare in proposito:

Tiri del Benevento? Zero. Punto, fine. Skriniar, Ranocchia e Bastoni, con l’aiuto di tutti gli altri, non hanno concesso nulla. Nel vero senso della parola. Il dato sugli xG è una conseguenza. Gli uomini di Inzaghi hanno messo insieme 0,00 xG a San Siro. Attacco avversario annullato. Una prova dominante per la difesa di Conte, per nulla scontata come potrebbe sembrare.