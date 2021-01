Eriksen, ciak si gira! Da regista il danese candida l’Inter all’oscar scudetto

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen titolare ieri in Inter-Benevento, si è messo in mostra nel ruolo di regista davanti la difesa al posto di Marcelo Brozovic. Nuovo ruolo ideato da Antonio Conte e il suo staff per il centrocampista danese chiamato a dare una svolta alla stagione.

MAI IN PERICOLO – Eriksen, dopo il gol-vittoria nel derby settimanale contro il Milan in Coppa Italia è stato schierato da titolare nella posizione di regista davanti la difesa e al posto di Marcelo Brozovic. La prestazione messa in mostra ieri a San Siro è la quasi-vittoria personale di Antonio Conte che insieme al suo staff rimodella il ruolo del centrocampista danese rendendolo utile al sistema di gioco. Quasi perché il Benevento ieri non è mai stato pericoloso durante la partita nonostante l’ottima stagione disputata fino ad oggi. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è stata costretta sin da subito a rincorrere gli avversari proprio grazie a un calcio di punizione di Eriksen a inizio partita, che dalla distanza e in posizione defilata mette in mezzo un pallone insidioso poi deviato male dalla difesa giallorossa.

SI GIRA! – Eriksen dirige bene l’Inter dal primo al novantesimo minuto con rapidità dei movimenti e soprattutto nei passaggi, cambi di gioco e filtranti che mettono sempre in pericolo la difesa avversaria. La prima grande prestazione del centrocampista danese in un ruolo nuovo. Con lui in campo si vede un’Inter più propositiva in fase offensiva e soprattutto precisa nei movimenti di squadra. In Inter-Benevento il danese disegna gioco per la squadra ma si rende pericoloso in attacco con un tiro da fuori area parato facilmente da Montipò, e con una traversa colpita dalla distanza e con il sinistro. L’Inter non cambia faccia ma identità, e questo Eriksen in fiducia potrebbe essere il primo vero acquisto a disposizione di Antonio Conte per la seconda parte di stagione, decisiva per la lotta scudetto.