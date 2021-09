Inter, ci sono cose da salvare: col Real Madrid dimostrata personalità

Inter-Real Madrid tra le sue cose positive ha certamente l’approccio alla gara dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato personalità.

FATTORE POSITIVO – Il finale di Inter-Real Madrid ha lasciato un consistente amaro in bocca a tutti i tifosi nerazzurri. Il risultato però non deve far dimenticare quanto di buono fatto vedere in campo. Soprattutto in un fatto, l’approccio alla gara. Il primo big match stagionale, contro una delle migliori squadre in Europa, all’esordio in Champions League. Un contesto di alto livello. Un test, per tutti. Che la squadra ha superato.

PERSONALITÀ IN CAMPO – L’approccio dell’Inter è stato ottimo. Il primo tempo in generale è stato ottimo. La squadra è scesa in campo con l’idea di tenere il pallino del gioco, accettando anche qualche rischio pur di proporre calcio. In una condizione, come detto, in cui non era scontato farlo. Per pressioni varie. Tutti hanno messo sul terreno di gioco personalità e voglia di dimostare. Un fatto da non dimenticare. Che deve diventare il punto di partenza per le prestazioni future. Tenendo ben presente cosa è necessario migliorare.