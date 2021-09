Lautaro Martinez-Dzeko, intesa crescente: un segnale da Inter-Real Madrid

Lautaro Martinez e Edin Dzeko si stanno conoscendo sempre di più, ma l’intesa non è ancora solida. Inter-Real Madrid lancia un segnale.

NUOVA COPPIA – Lautaro Martinez ha un nuovo compagno al suo fianco nell’attacco dell’Inter. Anche lui grande e grosso, anche lui col 9 sulla schiena. Ma Edin Dzeko non è Romelu Lukaku, e non serve addentrarsi ulteriormente nel paragone. L’unica cosa che conta è l’intesa tra i nuovi attaccanti nerazzurri. Un legame che è malapena nato, e che ha bisogno fisiologico di tempo per crescere e consolidarsi.

POCO TEMPO – Finora Lautaro Martinez e Dzeko hanno giocato assieme poco più di 3 ore, e la durata degli allenamenti insieme non è molto superiore. Prima di Verona-Inter il 10 argentino stava smaltendo un infortunio. E poi c’è stata la pausa nazionali prima di Sampdoria-Inter. In sintesi, questa in corso è la prima settimana in cui i due attaccanti nerazzurri possono allenarsi assieme e lavorare sul feeling di coppia. Che sembra già buono dal punto di vista dei movimenti, meno sotto un altro aspetto.

Lautaro Martinez e Dzeko iniziano a vedere di più la porta

CECCHINI – Nella partita di ieri contro il Real Madrid i due attaccanti hanno centrato la porta avversaria 5 volte in totale. Ossia più di quanto sia avvenuto nelle precedenti due partite giocate assieme. Contro Verona e Sampdoria, infatti, Edin Dzeko è rimasto fermo a 0 tiri in porta, mentre Lautaro Martinez ne ha piazzati 2 in entrambe le occasioni (segnando una rete per volta). Le due grandi occasioni avute dal bosniaco ieri sera fanno ben sperare, per il resto si è capito quale sia la gerarchia in attacco per Simone Inzaghi (vedi nota tattica di Inter-Real Madrid). Ora non resta che consolidare sempre questa nuova intesa.