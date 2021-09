Samuel: «Inter-Real Madrid 0-1, risultato bugiardo. Occasioni sprecate»

Samuel, ex difensore di Inter e Real Madrid, dopo la partita nei canali ufficiali dell’UEFA ha commentato la partita vinta dagli spagnoli.

DOPPIO EX – Samuel dice la sua riguardo Inter-Real Madrid, sfida vinta dagli spagnoli: «Non sono sicuro che il risultato finale sia stato giusto. Ma ho fatto notare all’inizio della partita che il Real ha molta esperienza in situazioni come questa. L’Inter ha perso le sue occasioni e, alla fine, è davvero una grande vittoria per il Real Madrid».

Fonte: Uefa.com