Dumfries, prestazione dai due volti in Inter-Real Madrid: servirà tempo

Dumfries è entrato in campo in Inter-Real Madrid nel corso del secondo tempo. Per l’olandese una prestazione dai due volti: propositivo in fase offensiva ed in difficoltà in quella difensiva.

DUE VOLTI – Dumfries, entrato nel corso del secondo tempo di Inter-Real Madrid, ha fornito una prestazione nel complesso positiva, ma che certifica anche le sue difficoltà in questo inizio di avventura in nerazzurro. L’olandese, in fase offensiva, è stato propositivo e, nelle sortite sulla corsia di destra, ha provato a creare problemi alla retroguardia dei blancos. Non altrettanto positiva, invece, la sua prestazione in fase difensiva: dal suo ingresso, infatti, Vinicius, esterno sinistro del Real, è entrato in partita, creando non pochi grattacapi alla difesa nerazzurra.

IN DIFFICOLTA’ – Dumfries, in fase difensiva, è apparso in netta difficoltà. Quasi sempre fuori posizione, è stato spesso “ubriacato” dal dribbling di Vinicius. L’azione del gol di Vinicius, inoltre, si sviluppa proprio sulla corsia di competenza dell’olandese, apparso in ritardo anche in quella particolare circostanza. Non è, però, tutto da buttare: Dumfries si è distinto anche per due importanti e decisivi ripiegamenti difensivi che hanno permesso alla squadra di recuperare palla in una situazione di difficoltà. Inzaghi ed il suo staff dovranno lavorare a fondo sull’esterno che, per dare un contributo alla causa nerazzurra, dovrà necessariamente crescere dal punto di vista tattico.