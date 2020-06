L’Inter riparte senza fermarsi: il dato sui chilometri percorsi in Serie A

L’Inter riprende la sua corsa verso la vetta continuando a macinare chilometri su chilometri. Pur senza Marcelo Brozovic, maratoneta della Serie A, i nerazzurri si confermano ai vertici delle squadre che corrono di più. Ecco il dato che emerge dalle statistiche della Lega Serie A.

DI CORSA – Osservando la preparazione impostata da Antonio Conte a fine lockdown, c’erano pochi dubbi sulla tenuta atletica dell’Inter. E l’avvio di gara sia contro il Napoli, sia contro la Sampdoria, lo conferma, I nerazzurri stanno bene atleticamente, sebbene alcuni elementi siano ancora lontani dalla miglior forma possibile. Non è il caso di Nicolò Barella, che ha convinto già in Coppa Italia e ancor di più contro la Sampdoria. In entrambe le gare, il 23enne figura tra i giocatori che hanno corso di più. Secondo i report della Lega Serie A, a Napoli Barella ha corso 12,651 km, a San Siro 12,163 km. Numeri che fanno salire il numero 23 ad una media di 11,252 km in stagione: è il 13° assoluto nella graduatoria di Serie A, guidata (ancora) da Marcelo Brozovic.

MAI FERMI – Ma in generale tutta l’Inter è una squadra che corre molto, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Oltre a Barella, tra i cinque giocatori che hanno corso di più contro la Sampdoria ci sono anche Roberto Gagliardini e Christian Eriksen. L’italiano ha corso una manciata di chilometri in meno rispetto a Barella, 12,127; il danese ne ha invece corsi quasi 10,5. Altro sintomo dei movimenti richiesti da Conte per mantenere attivi e pericolosi i continui triangoli che vengono a formarsi nella metà campo avversaria. Grazie a questo straordinario sforzo fisico, l’Inter si conferma la squadra che corre di più in Serie A: 112,743 km percorsi in media a partita.