Lukaku-Lautaro Martinez sei volte “gemelli”: solo due coppie a quota sette

Inter-Sampdoria di domenica scorsa vede il ritorno al gol sia di Romelu Lukaku sia di Lautaro Martinez. Un ritorno congiunto per la “coppia dei sogni” nerazzurra, che sale a 41 reti complessive in questa stagione. Le partite in cui entrambi hanno segnato sono ora sei: negli ultimi 35 anni, sono due coppie di goleador interisti hanno fatto meglio.

GEMELLI DEL GOL – L’intesa tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è già tra i migliori highlights di questa stagione dell’Inter. Al primo assieme, il numero 9 e il numero 10 dell’attacco nerazzurro hanno confezionato 41 gol. I prossimi nel mirino sono Ronaldo e Youri Djorkaeff, entrati 42 volte nel tabellino dei marcatori nel 1997/98. Ciononostante, nessun’altra coppia d’attacco dell’Inter trasmette la stessa sensazione di empatia che emerge tra Lukaku e Lautaro Martinez. Fisicamente sembrano un cliché calcistico vivente: basso e indiavolato l’argentino, enorme e statuario il belga. In stagione è la sesta volta che il tabellino di una partita recita entrambi i nomi della “coppia dei sogni”, 5 in Serie A e 1 in Champions League. Tutto nacque il 20 ottobre contro il Sassuolo, dove entrambi segnarono addirittura una doppietta a testa. Buon auspicio in vista di domani sera?

PASSATO – Guardando agli ultimi 35 anni di storia dell’Inter, solo due coppie d’attacco hanno saputo fare di meglio, andando in rete assieme in 7 partite. I primi a riuscirci? Aldo Serena e Ramon Diaz nell’anno dello scudetto dei record (1988/89). 43 reti complessive (2 più di Lukaku e Lautaro Martinez), e sette gare a segno per entrambi. Segue invece una coppia ben più recente nei ricordi nerazzurri. Anche Mauro Icardi e Ivan Perisic andarono a segno nella stessa gara per sette volte, non più tardi di due stagioni fa. Tra quante partite verranno raggiunti – e superati – da Lukaku e Lautaro Martinez?