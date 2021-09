Inter-Bologna, spazio per Dimarco dal 1′? Dipende da due fattori

Inter-Bologna è in programma sabato alle 18:00. Contro i rossoblù potrebbe rivedersi Federico Dimarco dal 1′: l’impiego del difensore, però, dipende da due fattori

IN CAMPO – Federico Dimarco contro la Sampdoria, ha disputato una partita di ottimo livello. Impiegato sia da difensore che da esterno alto a sinistra, il prodotto del settore giovanile dell’Inter non ha fatto rimpiangere Bastoni prima e Perisic poi, impreziosendo la sua partita con una gemma su punizione. Contro il Bologna, Dimarco, potrebbe trovare ancora spazio dal 1, ma in che ruolo? Questo dipende da due fattori chiave

CONDIZIONI – Da monitorare le condizioni di Bastoni: il difensore è apparso leggermente indietro di condizione nella sfida contro il Real Madrid. Comprensibile visti i problemi fisici accusati nel corso della settimana. Inzaghi, quindi, anche alla luce del calendario compresso e ricco di gare, potrebbe decidere di concedere del riposo al difensore e lanciare nuovamente Dimarco dal 1′ nei tre di difesa.

OPZIONE – Un’altra opzione è rappresentata dalla possibile presenza di Perisic dal 1′. Il croato, nelle ultime uscite, non ha offerto prestazioni brillanti tanto da essere, spesso, sostituito a metà del secondo tempo. Normale, nelle logiche di rotazione di Inzaghi, ma dal croato è lecito aspettarsi di più. Ecco che quindi, in caso di panchina, potrebbe scendere in campo proprio Dimarco, che tornerebbe quindi al suo ruolo “originale”.