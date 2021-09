Parolo: «Inzaghi all’Inter vuole dimostrare una cosa. De Vrij leader!»

Parolo, ex giocatore della Lazio oggi opinionista su DAZN, in un’intervista a TuttoSport ha parlato dell’Inter allenata dal suo ex tecnico, Simone Inzaghi. L’ex centrocampista ha poi detto la sua riguardo il momento dei nerazzurri e il carattere di Inzaghi.

LAZIO E INTER – Parolo dice la sua riguardo l’Inter di Inzaghi e le differenze con la sua Lazio: «Inzaghi all’Inter? È stato un po’ strano. Questa Inter è ancora una via di mezzo a quella di Conte. Inzaghi sta cercando di coinvolgere maggiormente i terzi difensori nella costruzione del gioco sganciandoli una ventina di metri in avanti. Lo stimolo per Inzaghi non credo sia legato a Conte, ma al fatto di voler fare bene e dimostrare che vale. Alla Lazio lo ha fatto, all’Inter deve ancora dimostrarlo. La differenza con la Lazio è che in nerazzurro c’è più attenzione dai media. Alla Lazio sentivi tanta pressione dalla città, ma a livello internazionale non avevi gli occhi puntato addosso. All’Inter tutto viene amplificato. Uno come me in nerazzurro? Per lui è importante aver ritrovato uno come de Vrij, un leader in campo. Lui e Correa possono esprimere la sua idea di calcio».

TRA SAMP E REAL – Parolo facendo riferimento alle ultime due partite cerca di dare una spiegazione: «A Verona l’Inter ha fatto gol alla prima azione, mentre con il Real Madrid ha creato tanto e non meritava di perdere. In Champions League può capitare di trovarsi difronte a portieroni come Courtois che le prendono tutte».

CARATTERE – Parolo parla nello specifico del carattere del tecnico piacentino: «Capacità di Inzaghi di entrare in profondità nella testa dei giocatori? Credo che sia nata grazie alla carriera che ha avuto. Gli ha permesso di vivere il calcio in tutte le sue angolazioni. Simone è un tipo molto istintivo: quando fa la sfuriata, gli parte di pancia».

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino