Inter-Bologna 6-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Bologna 6-1 è una goleada per certi versi inaspettata, visto quanto era successo con Sampdoria e Real Madrid. I numeri statistici offensivi sono uno dei tanti dati che si possono prendere come buone indicazioni dalla partita di ieri.

QUATTRO – Le stagioni consecutive in cui l’Inter segna almeno sei gol in una singola partita. Nella scorsa stagione 6-2 al Crotone il 3 gennaio di quest’anno, nel 2019-2020 il 6-0 al Brescia dell’1 luglio 2020, nella stagione 2018-2019 il 6-2 al Benevento in Coppa Italia, tutte in casa.

SETTE – I gol segnati da Edin Dzeko al Bologna, sua vittima preferita in Italia: quelli di ieri sono, ovviamente, i primi due con l’Inter perché gli altri cinque li aveva fatti con la Roma, ma senza mai mettere a referto una marcatura multipla in maglia giallorossa. I rossoblù sono il bersaglio italiano più colpito assieme alla Sampdoria, in generale invece ci sono Manchester United e Viktoria Plzen con nove gol a testa.

NOVE – I marcatori diversi nelle prime quattro giornate, di cui cinque in Inter-Bologna. Per Nicolò Barella e Matias Vecino si è trattato del primo gol stagionale, mentre Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Dzeko erano già andati a bersaglio in precedenza

QUINDICI – I gol realizzati dall’Inter nelle prime quattro giornate di Serie A, meglio anche degli undici di un anno fa. Per trovare uno score migliore bisogna tornare indietro addirittura alla stagione 1960-1961, quando nel parziale furono ben diciotto. I nerazzurri, come ovvio, sono a oggi il miglior attacco del campionato.

TRENTADUE – Gli anni dopo cui l’Inter ha rifilato sei gol al Bologna. L’ultima volta era successo il 21 maggio 1989, una settimana prima del titolo conquistato contro il Napoli, con un dilagante 0-6 al Dall’Ara. A Milano era accaduto il 3 dicembre 1961, con un punteggio ancor più incredibile: 6-4.