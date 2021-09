Correa, difficile vederlo in Fiorentina-Inter. Vidal può recuperare? – CdS

Correa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Fiorentina-Inter, in programma mercoledì 22 settembre. Vidal, invece, può ancora recuperare.

DALL’INFERMERIA – Correa anche lui al debutto dall’inizio così come Denzel Dumfries, ma costretto a uscire anzitempo per una botta ricevuta al bacino dopo uno scontro di gioco con De Silvestri. Una volta rientrato negli spogliatoi, lo staff medico ha scelto di portarlo subito all’Humanitas per accertamenti e sospiro di sollievo per l’Inter: gli esami hanno dato esito negativo, confermando solo il forte trauma contusivo. Difficile, però, credere che l’argentino possa recuperare per la sfida in programma mercoledì sera contro la Fiorentina. Discorso diverso invece per Arturo Vidal, che nonostante fosse stato convocato, prima della partita ha dato forfait per un affaticamento muscolare alla coscia destra, la situazione verrà tenuta sotto controllo nelle prossime ore, ma non è da escludere un possibile recupero.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.