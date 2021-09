Inter-Bologna 6-1, spettacolo a San Siro! Dzeko fa il bis

Termina Inter-Bologna, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Dopo i tre gol dei primi quarantacinque minuti, ne arrivano altrettanti nella ripresa. Con un bis di Edin Dzeko. Ecco quanto successo allo stadio San Siro.

DILAGANTI – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 3-0 (vedi report), riprende Inter-Bologna. Anche il secondo tempo riprende sui binari del primo, con l’ennesimo devastante scatto di Denzel Dumfries sulla destra, palla in mezzo per Lautaro Martinez che scarica un siluro di destro con il pallone che si stampa tuttavia sulla traversa prima di uscire. Non ci vuole infatti molto, prima che i nerazzurri calino il poker. Al 54′ Federico Dimarco mette un pallone dalla sinistra che attraversa tutta l’area: Edin Dzeko non ci arriva, Dumfries non ci arriva, ma alle loro spalle sbuca Matias Vecino che senza troppa difficoltà insacca anche il 4-0. Finita qui? Neanche per sogno! Al 63′ infatti Edin Dzeko riceve palla in mezzo all’area e con un pregiato tocco di punta manda fuori causa Skorupski, costringendolo a raccogliere dalla rete il pallone del 5-0.

Inter-Bologna, la goleada è servita

FURIA NERAZZURRA – Al 67′ di Inter-Bologna arrivano i primi cambi per Simone Inzaghi, che lascia minuti di riposo a Stefan de Vrij e Lautaro Martinez, mandando in campo al loro posto Andrea Ranocchia e Alexis Sanchez. Proprio quest’ultimo un minuto dopo, al 68′, serve una palla a Edin Dzeko al lato dell’area, il bosniaco prova il tiro da una posizione defilatissima e spara il pallone sotto la traversa realizzando un vero e proprio eurogol. Altri due cambi – in vista anche dell’impegno contro la Fiorentina di martedì – arrivano al 74′ con gli ingressi di Aleksandar Kolarov e Roberto Gagliardini al posto di Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Nel finale, precisamente all’86’, grave errore sulla sinistra con Arthur Theate che è libero di colpire di testa su un cross arrivato dal lato opposto, siglando così il gol della bandiera. Dopo un solo minuto di recupero termina Inter-Bologna, con un roboante 6-1 per i nerazzurri.

INTER 6 – 1 BOLOGNA

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 7′, Skriniar (I) al 31′, Barella (I) al 35′, Vecino (I) al 54′, Dzeko (I) al 63′ e al 68′, Theate (B) all’86’

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.

A disposizione: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, D’Ambrosio, Darmian, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Orsolini, Mbaye, Santander, van Hooijdonk, Dijks, Vignato, Amey, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic