Inter, attesa per i sorteggi di Champions League e testa alla Lazio

Concluse da poco le ultime gara di Champions League, l’Inter butta l’occhio sulle possibili avversarie in vista dei sorteggi degli ottavi di finale. L’appuntamento è fissato per lunedì 18 dicembre. Tre italiane interessate, tra cui l’avversario dell’Inter di domenica.

PRIME – Agli ottavi di finale le prime classificate dei gironi di Champions League affronteranno le seconde dei rispettivi gironi. Le squadre qualificate che rappresenteranno l’Italia in Europa sono Inter, Napoli e Lazio, tutte da seconde. Un cammino che vede fuori soltanto il Milan finito in Europa League. I nerazzurri potrebbero trovare da avversari alcuni dei migliori club al mondo come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco. Con gli inglesi la compagine di Simone Inzaghi ha un conto in sospeso, una ferita aperta da quel 10 giugno 2023 a Istanbul, dove la squadra di Pep Guardiola vinse il trofeo più importante d’Europa.

IMPEGNI – L’obiettivo di tutte le squadre è quello di avere un cammino più in discesa possibile in vista della finale di Wembley del 2024. L’Inter la scorsa stagione ha affrontato Porto, Benfica e Milan prima di arrivare in finale. Agli ottavi si qualificò da seconda del girone e il cammino non è stato dei più difficili. Che questo dato sia di buon auspicio per il piazzamento di quest’anno non lo si potrà sapere fino a lunedì 18 dicembre, giorno dei sorteggi. Ora serve concentrarsi alla trasferta di domenica contro la Lazio (anch’essa in attesa dei sorteggi) per tenere testa a una Juventus che continua il pressing in classifica alle spalle dei nerazzurri.