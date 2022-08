Inter all’attacco! Quanta voglia di gol: dietro la Lu-La ecco Dzeko-Correa

Inter-Spezia porta soprattutto la firma dell’attacco nerazzurro. L’Inter di Inzaghi vince a San Siro 3 a 0, con i gol di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa. Ma dietro al tocco finale, che manda la palla in rete, c’è molto di più. Ad esempio gli assist di Lukaku e Dzeko.

SICUREZZA IN ATTACCO – Inter-Spezia termina con la prima vittoria stagionale nerazzurra in casa, a San Siro, con tre gol di scarto sulla squadra ligure. Una partita, questa, totalmente diversa da quella vista lo scorso weekend al “Via del Mare”. A Lecce, infatti, l’Inter dopo essere andata a segno al primo minuto con Romelu Lukaku e dopo aver subito il gol del pareggio, non era più riuscita a tornare in vantaggio. La vittoria è arrivata solo all’ultimo secondo del tempo di recupero, con il tocco decisivo di Denzel Dumfries in mischia, nonostante Simone Inzaghi avesse tentato il tutto per tutto. In campo sul finire del secondo tempo c’erano addirittura quattro punte, che hanno creato tanto ma concretizzato poco. Lo stesso non si può dire di Inter-Spezia, in cui due delle tre reti totali sono frutto proprio delle giocate dei quattro attaccanti (vedi focus).

Lu-La e Dzeko-Correa: le coppie che scoppiano!

DOPPIA COPPIA – La mitragliatrice “Lu-La” ritorna a sparare sul prato di San Siro. Le aspettative dei tifosi sulla reunion della coppia d’attacco più famosa d’Italia non sono state deluse. Al minuto 35 di Inter-Spezia Lautaro Martinez segna il gol del vantaggio dal limite dell’area e l’assist glielo serve proprio Lukaku. Il tempo, d’un tratto, sembra non essere mai passato. L’intesa tra i due è sempre la stessa. Il belga, poi, al 52′, dà avvio anche a un’importante azione, quella del due a zero di Hakan Calhanoglu. I colpi dell’attacco interista non sono finiti però. A completare l’opera ci pensa Edin Dzeko, che, 10 minuti prima della fine del secondo tempo, serve un generoso assist a Joaquin Correa. L’argentino controlla bene il pallone e lo manda in rete. Inter-Spezia termina e il risultato di 3 a 0 fa sorridere. Fa sorridere, soprattutto, il feeling percepito in entrambe le coppie d’attacco e la voglia di continuare a segnare. Emblematica l’uscita dal campo a fine primo tempo di Lautaro Martinez che, nonostante il gol appena realizzato, scuote il capo in segno di insoddisfazione. La voglia di vincere non è mai troppa, basta guardare gli occhi del Toro argentino per capirlo. L’Inter riscopre così la coppia Dzeko-Correa dietro la già affiatata Lu-La.