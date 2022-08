Dzeko a suo agio nel ‘nuovo ruolo’: in Inter-Spezia minuti di qualità

Edin Dzeko è subentrato al posto di Lukaku nel corso di Inter-Spezia. Per il bosniaco minuti di qualità, coronati dall’assist a Correa per il definitivo 3-0

RISORSA – Edin Dzeko è sceso in campo per circa 22 minuti in Inter-Spezia. Minuti che sono stati sufficienti al bosniaco per servire l’assist a Correa del definitivo 3-0 e per sfiorare, in un occasione, il gol del 4-0. L’attaccante ex Roma sembra essere a suo agio nel ruolo di vice-Lukaku: nella scorsa stagione, l’eccessivo minutaggio, aveva contribuito al calo vistoso delle prestazioni del numero 9 nella seconda parte di stagione. Adesso, da bomber di scorta, l’attaccante potrà gestire meglio le energie: in tal modo, a gara in corso, Dzeko potrà essere un fattore determinante per l’Inter di Simone Inzaghi. Toccherà al tecnico, quindi, gestire al meglio il parco attaccanti a sua disposizione, trovando di volta in volta la soluzione giusta per ogni gara.