Marusic: «Tante squadre forti fisicamente! Ecco cosa serve contro l’Inter»

RECUPERO – Adam Marusic dopo lo 0-0 contro il Torino guarda già alla prossima sfida con l’Inter: «Siamo partiti bene in difesa in questa stagione, lavoriamo tanto. Dobbiamo continuare così e guardare avanti. Quest’anno ci sono tante squadre con giocatori forti fisicamente, è un qualcosa che accomuna le varie formazioni. In vista dell’Inter dobbiamo recuperare bene e preparare bene la sfida».