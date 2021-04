Inter a nove vittorie consecutive, non succedeva dal 2006/07

L’Inter ha colto ieri la nona vittoria consecutiva in campionato consolidando il suo primato in classifica. Per trovare una serie di vittorie paragonabile bisogna tornare indietro al campionato 2006/07 quando i nerazzurri di Roberto Mancini si fermarono a 17 successi consecutivi

La rete di Romelu Lukaku al “Dall’Ara” ha dato ieri sera all’Inter la nona vittoria consecutiva in campionato. Il trionfo di Bologna, unito ai pareggi di Milan e Juventus, ha permesso ai nerazzurri di consolidare il loro primato in classifica. Per trovare una serie analoga nella storia nerazzurra bisogna tornare al campionato 2006/07 quando i nerazzurri stabilirono una striscia record, tutt’ora imbattuta, di 17 vittorie consecutive sigillando fin dall’inizio del campionato lo scudetto numero 15. La striscia di Roberto Mancini iniziò all’ottava giornata con il 4-1 sul Livorno e venne interrotta 18 partite dopo dall’1-1 casalingo contro l’Udinese alla ventiseiesima giornata. In quella stagione la “nona” fu contro il Messina, liquidato 2-0 al Giuseppe Meazza con le reti di Marco Materazzi (spettacolare rovesciata) e Zlatan Ibrahimovic.