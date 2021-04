VIDEO AMARCORD – Stankovic protagonista contro la Juventus: 3-2 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 4 aprile 2004. A San Siro i nerazzurri battono la Juventus 3-2: Dejan Stankovic protagonista assoluto.

MERAVIGLIOSO ASSOLO – La vittoria dell’Inter sulla Juventus, nella gara che si giocava oggi diciassette anni fa, vede Dejan Stankovic come assoluto protagonista. Il serbo serve già dopo sei minuti l’assist che Obafemi Martins trasforma nell’1-0 nerazzurro. La Juventus pareggia al 25′, con un’autorete di Kily Gonzalez che devia sfortunatamente un cross di Mauro Camoranesi. Poi, a pochi secondi dall’intervallo, sempre Stankovic guadagna il rigore che segna Christian Vieri, per il raddoppio. E, a inizio ripresa, decide di firmare l’opera di nuovo il serbo, sbucando nell’area bianconera sugli sviluppi di un corner. Un gol fondamentale, da un giocatore che poteva diventare juventino a gennaio e che invece preferì i colori nerazzurri. Al 47′ il risultato recita 3-1 per l’Inter: una gara storta per i bianconeri, che al 62′ rimangono in dieci dopo un’entrata assassina di Paolo Montero su Martins. In pieno recupero Marco Di Vaio rende meno amara la sconfitta, segnando il 3-2 di testa. Rivediamo la vittoria dell’Inter nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: