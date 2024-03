Immobile obiettivo dell’Inter? Pro e contro del possibile affare

Ciro Immobile accetterebbe volentieri un trasferimento all’Inter. Il capitano della Lazio è ai ferri corti con l’ambiente biancoceleste, e si sta guardando intorno. Analizziamo benefici e svantaggi dell’eventuale affare per i nerazzurri.

NOME CHE SORPRENDE – L’attacco dell’Inter vede già un rinforzo a referto per la stagione 2024/25. Si tratta di Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero dal Porto. Tuttavia l’ingaggio dell’iraniano non sarà sufficiente per rinforzare l’attacco nerazzurro, specie in caso di qualche addio. Motivo per cui negli ultimi giorni emerge un nome nuovo per l’Inter. Ed è quello di Ciro Immobile, capitano della Lazio, da cui è tuttavia in uscita. Un’ipotesi sorprendente, ma solo fino a un certo punto. E che necessita di qualche approfondimento.

VANTAGGIO SICURO – Immobile è alla Lazio dal 2016/17, che coincide con la prima stagione completa di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste (e in Serie A). E il legame tra l’attaccante italiano e il tecnico nerazzurro è il punto più forte a favore di un trasferimento di Immobile all’Inter. Considerando che, sotto la guida di Inzaghi, il bomber azzurro ha firmato 150 dei suoi 284 gol coi club. Comprese le 36 reti della stagione 2019/20, che valgono a Immobile il record all time (alla pari di Gonzalo Higuain) di reti in una sola annata. Inzaghi ritroverebbe così un attaccante che (lo) conosce alla grande, e che probabilmente si inserirebbe senza problemi nell’attacco dell’Inter. Tuttavia ci sono anche aspetti meno rosei da considerare.

Immobile all’Inter, quanti contro…

COSTI PROIBITIVI – Nel valutare un potenziale trasferimento di Immobile all’Inter bisogna considerare l’aspetto economico. Perché, sebbene il periodo difficile, il capitano della Lazio ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2026. Il che significa che potrà trasferirsi solo a titolo oneroso. E anche l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto per spostare l’impatto a bilancio sulla stagione successiva appare forzata. Per non parlare poi dell’ingaggio da 4 milioni di euro netti. Una cifra proibitiva per un attaccante che sarebbe a tutti gli effetti la quarta scelta del reparto. Figuriamoci se l’attaccante in questione è un classe 1990. E qui arrivano le altre perplessità.

USATO INSICURO – Immobile ha compiuto 34 anni lo scorso 20 febbraio. Pertanto è appena più giovane di Marko Arnautovic (1989) e Alexis Sanchez (1988), i due attaccanti di riserva dell’Inter di oggi. E pure Taremi, prossimo all’approdo a Milano, ha già superato i 30 anni essendo del 1992. Pertanto sarebbe controproducente tenere ancora così alta l’età media del reparto offensivo dell’Inter. Soprattutto se consideriamo la cartella clinica di Immobile. Che dalla stagione 2021/22 ha saltato un totale di 50 partite. A fronte di appena 22 nelle precedenti cinque stagioni, fatalmente quelle con Inzaghi come allenatore. E proprio la tenuta fisica sarà uno dei principali aspetti da considerare, dato che una riserva poco affidabile dal punto di vista clinico perde notevolmente di utilità. Tutti aspetti che l’Inter prenderà in considerazione nei prossimi mesi, nell’attesa di capire se ci sarà una reale trattativa.