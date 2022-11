Iliev, quando arriverà l’occasione in Prima Squadra? Intanto l’Inter osserva

Uno dei talenti più puri della Primavera continua a mettersi in mostra con i giovani, ma quando arriverà l’occasione in Prima Squadra? Nikola Iliev, giovane centrocampista classe 2004, incanta, l’agente parla e l’Inter osserva sorniona la situazione.

TALENTO – Anche in uno degli anni più bui per la Primavera dell’Inter a livello di classifica, arrivano talenti che possono essere utili per la causa. Oltre a Valentin Carboni, la dirigenza nerazzurra resta vigile sul giovane trequartista classe 2004 Nikola Iliev. L’agente Kaloyan Ivanov ha già parlato in diverse occasioni delle possibilità del suo assistito di giocare in Serie A. La volontà del bulgaro è chiara: esordire agli ordini di Simone Inzaghi e lasciare definitivamente il mondo delle giovanili. Il coraggio per fare certe richieste c’è, il talento è adatto ai livelli del campionato italiano?

Iliev, il 10 che non ti aspetti!

TREQUARTISTA – Nikola Iliev è il classico trequartista puro che lega il centrocampo all’attacco. Il bulgaro è molto bravo nel trovare spazi tra le linee, oltre ad avere ottime capacità in zona offensiva. Il numero 10 nerazzurro ha già segnato 8 gol in 16 partite tra Primavera 1 e Uefa Youth League, permettendo all’Inter di qualificarsi al turno successivo della competizione europea. Iliev ha determinato diverse volte a questi livelli: lo scorso anno le sue reti in Semifinale e Finale di campionato hanno consegnato lo Scudetto all’Inter. Il giovane talento ha esordito il 23 settembre con la nazionale della Bulgaria e giocato più volte (vedi articolo), dimostrando di poter essere utile anche in chiave futura. Cosa farà l’Inter con il suo gioiello?