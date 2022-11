Francia-Danimarca attira anche l’Inter: un ex affronta un futuro obiettivo

Alle ore 17 ai Mondiali andrà in scena Francia-Danimarca, sfida valevole per la seconda giornata del girone D. Una partita che interessa indirettamente anche l’Inter, con un ex nerazzurro che affronta un obiettivo di mercato per il futuro.

SFIDA INTER…ESSANTE – Proseguono spediti i Mondiali in Qatar, arrivati alla seconda giornata della fase a gironi. Alle ore 17 è in programma il calcio d’inizio di Francia-Danimarca, sfida che riguarda indirettamente anche l’Inter. Due gli spunti interessanti per i tifosi nerazzurri: l’ex Christian Eriksen infatti affronta uno degli obiettivi per il futuro della squadra, ovvero Marcus Thuram. Tuttavia, mentre il danese dovrebbe scendere in campo da titolare, difficile vedere l’attaccante del Borussia Mönchengladbach dal primo minuto. Olivier Giroud è infatti pronto a scendere in campo dal primo minuto.