Argentina-Messico anticipa Inter-Napoli: un primo faccia a faccia

Alle ore 20 italiane è in programma una delle partite già più attese di questi Mondiali in Qatar. Argentina-Messico, una vera e propria sfida da dentro o fuori. Con un faccia a faccia che anticipa già quello che sarà gennaio, con Inter-Napoli: Lautaro Martinez contro Hirving Lozano.

DUELLO – Un duello di Argentina-Messico ad anticipare di poco più di un mese Inter-Napoli, in programma il 4 gennaio a San Siro. Questa sera alle 20 italiane, infatti, Lautaro Martinez affronterà Hirving Lozano. I due sono pronti ad accendersi per aiutare le rispettive nazionali a portarsi a casa tre punti che sarebbero fondamentali per sperare di passare al prossimo turno. Specialmente per l’Albiceleste, che dopo la sconfitta con l’Arabia Saudita ha visto il cammino ai Mondiali complicarsi terribilmente. Argentina-Messico e poi Inter-Napoli. Il campionato di Serie A si gioca anche a distanza, in Qatar.