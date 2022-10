Handanovic, tutti gli occhi addosso: vietata qualsiasi incertezza

Il giocatore su cui tutti gli occhi saranno puntati durante Sassuolo-Inter è sicuramente Samir Handanovic. Specialmente dopo l’ondata di critiche in seguito alle ultime uscite in campionato e alla decisione di Simone Inzaghi di continuare con l’alternanza tra i pali. Per lui, oggi, vietata qualsaisi incertezza.

ALTERNANZA – Dopo l’ottima prestazione di André Onana contro il Barcellona, specialmente grazie alle uscite e alla sicurezza regalata alla difesa, in tanti si aspettavano che il portiere camerunense avrebbe preso ufficialmente preso il posto da titolare. Ma, come confermato da Simone Inzaghi, continuerà l’alternanza tra i pali ed ecco che allora in Inter-Sassuolo sarà Samir Handanovic a scendere in campo. Con lo sloveno sono arrivati parecchi gol nelle prime otto di campionato e anche l’ultima gara persa 1-2 con la Roma ha mostrato tutti i limiti del capitano nerazzurro.

INCERTEZZE DA EVITARE – Ecco perché quella di oggi sarà una gara importante per Handanovic. Ma anche per Simone Inzaghi e per le sue scelte. Facendosi un giro sui social, l’umore dei tifosi dell’Inter non è dei migliori, vista la scelta. Handanovic è uno dei giocatori su cui viene spesso puntato il dito, non tanto per errori clamorosi (le cosiddette “papere”), ma proprio per la perdita di riflessi. Ma non solo. Anche il fatto di restare spesso e volentieri sulla riga di porta causa un calo di sicurezza tra i difensori, costretti spesso all’intervento anche nell’area piccola. Il che, può portare a degli errori, come visto nelle ultime uscite. Oggi è vietata qualsiasi incertezza.